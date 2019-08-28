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الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بسرعة تقديم مقترحاتها بشأن الخروج

بروكسل - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 3:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 3:09 م

طالبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بريطانيا بسرعة تقديم أية تعديلات مقترحة على اتفاق خروجها من التكتل في أقرب وقت ممكن، ورفضت في الوقت نفسه التعليق على طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التعليق المؤقت لعمل البرلمان البريطانى .

وقالت مينا أندرييفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "نعمل على افتراض عملي بأن خروج بريطانيا يجب أن يتم في 31 أكتوبر، وأنه يجب أن يحدث باتفاق.. وحتى يحدث ذلك، فإنه كلما تلقينا مقترحات عملية مبكرا، كلما كان أفضل".

والتقى المفاوض البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد ديفيد فروست اليوم مع نظرائه الأوروبيين، ولم تعلق المفوضية أيضا على مشاوراتهم.

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