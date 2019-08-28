الكهرباء: نحتاج إلى تصنيع 27 مليون عداد كهرباء مطابقة لأحدث المواصفات العالمية

بحثت وزارة الكهرباء والطاقة مع عدد من الشركات المصنعة للعدادات سبل الانتهاء من تصنيع العدادت المطلوبة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية طبقا للمواصفات المطلوبة، والتي يصل عددها إلى حوالى 27 مليون عداد، بحيث تكون طبقا لأحدث المواصفات العالمية مع ضرورة الاهتمام بتسهيل عملية شحن الكروت حتى يتم تحقيق التوافق مع التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية.

جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم الأربعاء، في لقاء بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلين من الهيئة العربية للتصنيع، وشركات السويدى، واسكرا، وإليكتروميتر، جلوبال، والمعصرة، حيث تم التأكيد على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات لتصنيع العدادات المطلوبة، وكذلك ضرورة التعاون بين كافة الشركات المصنعة للعدادات للوفاء بحجم العمل الكبير الذي لا يمكن أن تقوم به شركة واحدة.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات قطاع الكهرباء، وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للاسراع فى تنفيذ خطة تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية، وفى إطار تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.