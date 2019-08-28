الحزب الديمقراطي الإيطالي يتوقع اختيار رئيس وزراء جديد مساء اليوم

قال عضو بارز في الحزب الديمقراطي الإيطالي، إنه يتعين على إيطاليا أن تختار رئيس وزراء جديدا بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

ويعقد قادة حزب "حركة الخمس نجوم" والحزب الديمقراطي فى إيطاليا مباحثات في مجلس النواب اليوم لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي جراتسيانو ديلريو: "الليلة، سوف يكون لدينا اسم رئيس الوزراء الذي يتم اختياره، سوف يكون هناك الكثير من العمل بعد ذلك. لا يزال أمامنا طريق طويل".

وإذا لم تحدث مفاجآت كبيرة، فسوف يكون رئيس الوزراء هو نفسه المنتهية ولايته جوسيبي كونتي. وسوف يعود الأمر للرئيس ماتاريلا لترشيحه.

وينهي ماتاريلا مساء اليوم جولة مشاورات بدأت أمس الثلاثاء مع القادة السياسيين. ويُنظر إلى تشكيل الحزبين لائتلاف حاكم على أنه البديل الوحيد للدعوة إلى انتخابات مبكرة، والتي من المرجح أن يكون زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني هو الفائز فيها.

ويرغب الحزب الديمقراطي وحركة الخمس نجوم في أن يقبع سالفيني في صفوف المعارضة.

وسحب زعيم حزب الرابطة سالفيني دعمه للحكومة التي استمرت في السلطة 14 شهرا في محاولة للاستفادة من قدر هائل من دعم الناخبين والتحرك إلى انتخابات مبكرة.

وفي الأيام الأخيرة، تمكن حزب حركة الخمس نجوم من إقناع الحزب الديمقراطي بضرورة إعادة تعيين رئيس الوزراء السابق المستقل جوسيبي كونتي رئيسا للائتلاف الجديد، لكن لا يزال هناك عائقان آخران.

وتصر حركة الخمس نجوم على أن يحتفظ زعيمها، لويجي دي مايو، بمنصب نائب رئيس الوزراء، وأن الضوء الأخضر النهائي لتشكيل الائتلاف الجديد يجب أن يعتمد على تصويت عبر الإنترنت لأعضاء حزب حركة الخمس نجوم.

ولكن أندريا أورلاندو، نائب رئيس الحزب الديمقراطي، قال: "إذا كان هناك رئيس وزراء من اختيار حركة الخمس نجوم، فمن الإنصاف أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء من الحزب الديمقراطي".

وفيما يتعلق بالتصويت عبر الإنترنت، قال دي مايو اليوم الأربعاء إنه يجب أن يتم "بحلول الأسبوع المقبل" على منصة روزيو الخاصة بحركة الخمس نجوم على الإنترنت، التي تعرضت أعمالها لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية.

ومن غير الواضح كيف يمكن أن يتوافق تصويت حركة الخمس نجوم مع الموعد النهائي الضيق الذي حدده ماتاريلا.