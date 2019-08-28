مقتل ثلاثة أشخاص جراء اندلاع حريق في عبارة بالفلبين

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لقى ثلاثة أشخاص حتفهم جراء اندلاع حريق في عبارة لنقل الركاب في جنوب الفلبين، حسبما أفاد خفر السواحل اليوم الأربعاء.

وكانت العبارة "إم في لايت فيري 16" في طريقها إلى مدينة دابيتان -نحو 700 كم جنوب مانيلا- عندما شب حريق بغرفة المحركات مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف خفر السواحل أن العبارة كان على متنها 245 راكبا بما في ذلك أفراد الطاقم عندما وقع الحادث.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، أرماند باليلو إن السلطات لم تحدد بعد ما إذا كان هناك ركاب مفقودين أم لا.

وأتت النيران على العبارة بأكملها ما دفع بعض ركابها إلى القفز منها.

يذكر أن الفلبين شهدت أسوأ كارثة بحرية في التاريخ عام 1987 عندما اصطدمت عبارة نقل الركاب "دونا باز" بناقلة نفط ، مما أسفر عن مقتل 4300 شخص.