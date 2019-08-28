ألمانيا تسعى لإنهاء الخلاف مع بروكسل بشأن تلوث المياه الجوفية

أعربت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه، عن تفاؤلها إزاء التوصل إلى حل مع المفوضية الأوروبية بشأن تلوث المياه الجوفية بالنترات، التي غالبا ما تنتج عن استخدام الأسمدة.

وقالت شولتسه -اليوم الأربعاء في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج" قبيل لقائها المفوض الأوروبي المختص، كارمينو فيلا-: "أعتقد أننا نتعامل حاليا مع الأمور التي انتقدتها المفوضية الأوروبية على نحو محدد للغاية... ننوي مواصلة خفض استخدام الأسمدة، خاصة في المناطق التي يوجد في مياهها الجوفية نسبة كيرة من النترات".

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين بروكسل وبرلين حول مستويات النترات المرتفعة، والتي غالبا ما تنتج عن استخدام الأسمدة، ويمكن أن تكون ضارة بالبيئة والحيوانات والبشر.

وفي عام 2017، شددت ألمانيا اللوائح التي فرضت فترات أطول بين نوبات التسميد في المناطق الملوثة، بين أمور أخرى.

لكن الإصلاحات لم تقنع المفوضية الأوروبية التي لجأت لمقاضاة برلين. وفي يونيو 2018، أبلغت محكمة العدل الأوروبية ألمانيا بأنه يتعين عليها خفض مستويات النترات لديها من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تقوم شولتسه ووزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر بإقناع المفوضية الأوروبية خلال اجتماعهما اليوم بالمقترحات التي أقراها الأسبوع الماضي بشأن تشديد لوائح استخدام الأسمدة.