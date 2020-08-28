شن الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على قطاع غزة، اليوم الجمعة، في وقت ردت فصائل فلسطينية بإطلاق 6 قذائف صاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقع تدريب يتبع لكتائب القسام، جنوب غزة ما أسفر عن أضرار مادية دون إصابات.

غير أن الجيش الإسرائيلي قال إن الغارات جاءت ردا على إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مناطق مفتوحة في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، الذي جاء بعد غارة إسرائيلية استهدفت موقعا يتبع لكتائب القسام شرق مدينة غزة.

وصرح فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، بأن ما قامت به المقاومة الفسطينية، اليوم، هو في إطار الرد المباشر على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وقصفه مواقع المقاومة والذي حذرت منه إسرائيل مرارا وتكرارا.

وأضاف برهوم أن رد المقاومة هذا تأكيد على أنها لن تتردد في واجبها الوطني تجاه شعبنا والدفاع عنه أمام أي عدوان وخوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والحصار".

وحمل برهوم، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد على غزة، وقصف مواقع المقاومة واستمرار الحصار والاستخفاف بحياة الناس في ظل تفشي كورونا.