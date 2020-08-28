علاء عابد: سقوط الإرهابي محمود عزت ضربة في مقتل للجماعة وتنظيمها الدولي

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بمثابة ضربة وصفعة أمنية قوية سيكون لها تأثيرها السلبي الكبير على جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي.

ووجه عابد، في بيان له اليوم، تحية قلبية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الأمن الوطني بصفة خاصة على هذه الضربة الأمنية الكبيرة التي أصابت جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي في مقتل، مؤكدا أن سقوط الإرهابي محمود عزت، بعد القبض عليه يضعف بشكل كبير تنظيم الإخوان لما له من تأثير معنوي كبير على صفوف الجماعة خاصة أن عزت كان هو المخطط والمدبر الأول لجميع العمليات الإرهابية داخل مصر.

وأكد عابد، أن القبض على القيادي الإخواني أحبط دعاوى التنظيم الكاذبة والمتكررة بأنه خارج البلاد، مشيرا إلى أن سقوطه يعد بمثابة نجاح كبير للأجهزة الأمنية المصرية التي كانت له بالمرصاد.

وذكر أن سقوط القائم بأعمال المرشد العام كان بمثابة صدمة كبيرة للإخوان في الداخل وللتنظيم الدولي للجماعة في الخارج حيث سيسهم القبض عليه في الحد كثيرا من تأثير وقدرة الجماعة إضافة إلى أن سقوط هذا الإرهابي الخطير محمود عزت كان ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان وستحدث إرباكا داخل صفوفه وفشل جميع مخططاته الإرهابية وستكشف عن العديد من الأسرار الخطيرة خاصة بعد ضبط العديد من الأجهزة لدى محمود عزت خلال القبض عليه.

وقال عابد، إن القبض على العقل المدبر للجماعة يعكس قوة أجهزة الدولة الأمنية التي كانت وستظل في حالة استنفار كامل لمواجهة الإرهابيين ولديها الجاهزية الكاملة لردع الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن البلاد، مؤكدا أن الشعب المصري كله أصبح يعي ويدرك جيدا أن تنظيم جماعة الاخوان الارهابية لا يعمل لصالحه وإنما يعمل لصالح دول وأنظمة وقوى خارجية.