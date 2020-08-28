العثور على 39 من الدلافين النافقة في موريشيوس بعد أسابيع من تسرب نفطى

قال مسؤول حكومي في موريشيوس، اليوم الجمعة، إن عدد الدلافين النافقة التي تم العثور عليها بعد أن جرفتها المياه في موريشيوس بعد كارثة التسرب النفطى ارتفع إلى 39.



وذكر جاسفين سوك أبادو المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأزرق والموارد البحرية والمصائد والشحن البحري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هناك 39 إجمالا"، وهو ما يزيد عن الرقم المعلن أمس الخميس وكان 27 من الدلافين النافقة.



وأوضح أبادو أن النتائج الأولية لعملية التشريح لم تظهر أي علامات على أن النفط تسبب في نفوق هذه الثدييات.



لكن دعاة حماية البيئة يعارضون هذا الرأي، مشيرين إلى أن نفوق الدلافين يأتي بعد أسابيع فقط من جنوح سفينة يابانية بالقرب من أرخبيل موريشيوس الصغير الواقع في المحيط الهندي، مما أدى إلى تسرب حوالي 1000 طن من النفط إلى مياه البحر.