كلوب يغلق الباب أمام انتقال ميسي إلى ليفربول

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه لا توجد أي فرصة لضم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني الذي أعلن ناديه برغبته في الرحيل، وفقًا للتقارير الصحفية الأوروبية.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام أرسنال :"ضم ميسي ؟ من لا يرغب في ضم ؟ ولكن أقول أنه لا فرصة لدينا للتعاقد معه، هذا الرقم ليس لنا".

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو :"ميسي لاعبًا جيدًا بكل تأكيد، ولكن لا فرصة لضمه لفريقه، أقول ذلك بكل وضوح".

يُذكر أن ليفربول سيواجه أرسنال في الخامسة والنصف من مساء غدًا السبت على لقب كأس الدرع الخيرية، في افتتاح الموسم الكروي الجديد في إنجلترا.