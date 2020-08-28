 عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا في الهند يفوق نظيره في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا في الهند يفوق نظيره في الولايات المتحدة

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 7:44 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 7:44 م
أعلنت السلطات الهندية تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمدة يومين على التوالي بعد ظهور85687 حالة يوم الأربعاء و77266 حالة أخرى أمس الخميس، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الهند أجرت أكثر من 39 مليون اختبار لفيروس كورونا حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند ارتفع بذلك ليصل إلى 3 ملايين و387 ألفا و500 شخص و61529 حالة وفاة حتى الآن.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قد أعلنت اليوم تسجيل 44 ألفا و109 حالات إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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