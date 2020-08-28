وزير الدفاع الروسي: إرسال مجمع للتصدي للطائرات بدون طيار إلى سوريا حال نجاح اختباره

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن مجمع "سابسان كونفوي" المتنقل الجديد الخاص بالتصدي للطائرات بدون طيار سيتم ارساله إلى سوريا ، في حال نجاح اختباره خلال مناورات "القوقاز-2020".

وقال شويجو، خلال تجوله اليوم الجمعة في معرض المنتدى العسكري الفني الدولي "الجيش -2020"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك": "هناك ضرورة لتطوير مثل هذه الوسائل كمجمع "سابسان كونفوي"، وإذا كان هذا المجمع جاهزا للاختبار، فلنختبره خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية " قوقاز 2020".

وأضاف: "إذا أظهرت الاختبارات نتائج إيجابية، فسنرسل هذا المجمع إلى سوريا"، مشيرا إلى ضرورة تقليص الفترة الزمنية من مرحلة التصميم إلى اعتماد نماذج السلاح الجديدة لتدخل الخدمة القتالية.

يُذكر أن مهمة هذا المجمع الجديد في مواجهة الطائرات بدون طيار تتم من خلال الكشف عن قنوات استقبال إشارات الأقمار الصناعية GNSS والتشويش عليها.