الكرملين: الأحداث في بيلاروسيا لا تساهم في استقرار الاقتصاد الروسي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأحداث التي تشهدها بيلاروسيا لا يمكن ألا تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وذلك يثير قلق السلطات الروسية.



وقال بيسكوف، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، "من الواضح أن ما يحدث في بيلاروسيا لا يساهم في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي، بل على العكس وذلك كون البلدين أعضاء في الاتحاد الأوراسي، وبالطبع هذا موضوع يثير قلقنا".



وأكد أن روسيا تمتلك هامشا معينا للأمان في اقتصادها ما يسمح لها بالحفاظ على جميع العمليات الاقتصادية في حالة مستقرة والتحوط من المخاطر.



وتشهد بيلاروسيا منذ 9 أغسطس الحالي موجة احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لوكاشينكو بولاية سادسة، والتي تعتبرها المعارضة مزيفة، وتطالب بإعادة الاقتراع.