بدء وقائع قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة دولية واسعة

بدأت في بغداد، ظهر اليوم السبت، وقائع مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية.

ويشارك في القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس الدولة رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، ووزراء خارجية كل من السعودية وتركيا وإيران، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وممثلين عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ودول العشرين والاتحاد الأوروبي.

وبحسب مصادر عراقية، فإن المؤتمر سيناقش ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وأعلنت السلطات الأمنية عن تطبيق خطة أمنية لتأمين عملية انعقاد مؤتمر القمة ونشرت قوات عسكرية وأمنية في جميع الطرق التي ستمر بها مواكب ضيوف العراق من دون تطبيق إجراءات حظر التجوال.

وزينت شوارع بغداد بأعلام الدول المشاركة في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.