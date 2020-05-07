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الكاظمي: مستوى تمثيل الدول في قمة بغداد محط تقدير العراق

د ب أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 9:31 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 9:31 م

وصف مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية، اليوم السبت، مستوى تمثيل الدول المشاركة في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنه محط تقدير العراق حكومة وشعبا.  

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعيتويتر: "ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز".

وأضاف أن مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومةً وشعباً.

وكان مؤتمر قمة بغداد للشراكة والتعاون قد اختتم فعالياته اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ونائب رئيس الدولة رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الكويت صباح خالد الحمد الصباح، ووزراء خارجية كل من السعودية وتركيا وإيران والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومنظمات دولية أخرى. 

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