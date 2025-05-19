قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يحذّرون إسرائيل: عقوبات محتملة إذا لم يتوقف العدوان على غزة

أعرب قادة بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، عن قلقهم العميق من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ورفض حكومة نتنياهو السماح بدخول المساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين، مؤكدين أن هذا الرفض "غير مقبول".

وقال البيان إن القادة الثلاثة يعارضون بشدة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرين إلى أنهم "قد يتخذون إجراءات، من بينها فرض عقوبات، إذا لم تتراجع إسرائيل عن هذه السياسات".

كما أدان البيان بشدة ما وصفه بـ"اللغة البغيضة" التي يستخدمها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتهديدات بالترحيل القسري، معتبرًا أن التهجير القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد البيان أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية "ضئيلة" من الغذاء إلى غزة "غير كافٍ على الإطلاق"، مطالبين بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية.

واختتم القادة الثلاثة بيانهم بالتحذير قائلين: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، مشددين على أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين.