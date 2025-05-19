ترامب: روسيا أعربت عن رغبتها في إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ "فوراً" من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيراً إلى أن موسكو أعربت عن رغبتها في إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع واشنطن بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا التي وصفها بـ"المذبحة الكارثية".

وأضاف ترامب على "تروث سوشيال": "أعتقد أنها (المكالمة) سارت على ما يرام. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فوراً مفاوضات لوقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب".

وأشار إلى أنه "سيتم التفاوض على الشروط بين الطرفين، وهو أمرٌ لا مفر منه"، معتبراً أن "نبرة وروح المكالمة ممتازتين".

وقال الرئيس الأمريكي إن روسيا أعربت عن رغبتها في "إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء هذه المذبحة الكارثية"، معتبراً أن "هناك فرصةٌ كبيرة لروسيا لخلق فرص عملٍ وثرواتٍ هائلة، فإمكاناتها لا حدود لها"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابع: "وبالمثل، يمكن لأوكرانيا أن تكون مستفيدةً كبيرةً من التجارة، في عملية إعادة بناء بلدها".

وأشار إلى أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فوراً"، مضيفاً: "أبلغتُ بذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، خلال اتصال هاتفي معي، مباشرةً بعد اتصالي بالرئيس بوتين. وقد أعرب الفاتيكان، ممثلاً بالبابا، عن اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات".

وكان بوتين قال، في وقت سابق الاثنين، إن بلاده مستعدة لـ"العمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار"، واصفاً الاتصال بأنه "كان صريحاً، ومفيداً جداً".

وأضاف بوتين أمام الصحافيين: "ترمب أعرب خلال المحادثة عن موقفه بشأن وقف إطلاق النار"، لافتاً إلى أن بلاده "تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، كما تريد تحديد الآليات الدقيقة للوصول إلى حلول بشأن أوكرانيا".

وذكر أنه "أعرب عن امتنانه لترمب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا"، مشيراً إلى أن "روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام".