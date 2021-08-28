 بايدن يحذر من هجوم آخر في مطار كابول خلال ما يتراوح بين 24 إلى 36 ساعة - بوابة الشروق
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بايدن يحذر من هجوم آخر في مطار كابول خلال ما يتراوح بين 24 إلى 36 ساعة

د ب أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 10:59 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 10:59 م

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الأوضاع في كابول خلال الأيام الأخيرة من الإجلاء الأمريكي لا تزال "خطيرة للغاية" وقال إن قادته العسكريين أبلغوه خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت أن هجوما آخرا "من المرجح جدا وقوعه في الساعات الـ 24-36 المقبلة".

وقال بايدن: "لقد وجهتهم إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنح الأولوية تحديد لحماية القوة، وأكدتُ أن لديهم جميع السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان قد قتل 13 جنديا أمريكيا وأصيب 18 آخرون في تفجير انتحارى وقع يوم أمس الأول الخميس خارج بوابات مطار كابول حيث تدير الولايات المتحدة عملية الاجلاء .

وأمس الجمعة، شنت الولايات المتحدة ضربة انتقامية أسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.


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