بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره إسبانيول بثلاثة لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني «الليجا».

افتتح أهداف المباراة فريق ريال مدريد عن طريق لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 12، قبل أن يدرك هدف التعادل اللاعب خوسيلو في الدقيقة 44، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد عند الدقيقة 88، ومن ثم أحرز اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه المرينجي للفوز على إسبانيول.

وبتلك النتيجة، رفع فريق ريال مدريد رصيده للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.