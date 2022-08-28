محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية لقبول الثانوي الفني

غدا.. واحد من الناس يحاور أبطال من ذهب

فيديو.. محمود محيي الدين: معيار نجاح قمة تغير المناخ غير متعلق بمزيد من الوعود والتعهدات

فيديو.. محافظ البنك المركزي عن وقف قرار إيقاف الاستيراد: هل منعرفش نشتغل من غير تصحيح؟