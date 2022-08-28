محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية لقبول الثانوي الفني

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي لمدارس التعليم الفني بنوعياته (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج) للعام الدراسي 2022-2023.
جاء ذلك بناء على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج، بعد انتهاء التقدم للمرحلة الأولى.
وأشارت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن موقع التقديم متاح للطلاب من خلال الرابط الإلكتروني Https://tansiksec.emis.gov.eg
، للتقدم للقبول بالمرحلة الثانية اعتبارًا من اليوم الأحد (28 أغسطس) حتى 9 سبتمبر المقبل.