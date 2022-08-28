 البحيرة: ضبط مخبز تصرف في 83 شيكارة دقيق بلدي.. وتحرير 15 محضرا بأبو المطامير - بوابة الشروق
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البحيرة: ضبط مخبز تصرف في 83 شيكارة دقيق بلدي.. وتحرير 15 محضرا بأبو المطامير

أرشيفية
أرشيفية
خميس البرعي
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 12:55 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 12:55 م

أعلنت محافظة البحيرة، عن جهودها لتكثيف الحملات وضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، حملة تموينية على المخابز بمركز أبو المطامير.

أسفرت عن ضبط:
- ٣ مخابز قاموا بالتصرف ٨٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
- ٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن.
- مخبزان قاما بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.
- ومخبز بلدي قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
- ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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