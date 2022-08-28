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بالفيديو.. مصطفى محمد يقص شريط أهدافه مع نانت بالدوري الفرنسي

محمد مجدي
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 2:31 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 2:32 م

قص مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، شريط أهدافه مع الفريق، وذلك خلال مباراة فريقه أمام تولوز في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثاني لنانت والأول له مع الفريق منذ انضمامه، قادما من صفوف جالاتا سراي التركي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تلقى مصطفى محمد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق إيفان جيساند، وضرب مصطفى الكرة برأسه ليحرز هدفا في شباك ماكسيم دوبيه حارس مرمى تولوز بحلول الدقيقة 55.

وكان مصطفى محمد قد تواجد على مقاعد البدلاء في التشكيل الذي أعلن عنه أنطوان كومبواري المدير الفني لنانت، قبل أن يقوم المدرب بإشراكه مع بداية الشوط الثاني على حساب ماركوس كوكو.


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