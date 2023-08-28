افتتاح قمة كازان العالمية للشباب 2023

أكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على ضرورة التمسك بالقيم التقليدية الأصيلة لبناء مستقبل عالمي مزدهر، مشددة على أهمية دور الشباب ومحورية التعليم الذي لا يهدف فقط إلى تأهيلهم لتولي المسؤوليات، بل يمنحهم كذلك القدرة على التمييز ورفض كل أشكال العنف والخطابات المتطرفة.

جاء ذلك في كلمة المنظمة التي ألقاها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من قمة قازان العالمية للشباب 2023، التي تعقد في تتارستان بشراكة مع منتدى شباب التعاون الإسلامي، تحت شعار دور القيم التقليدية في تعليم الأطفال والشباب في العالم المعاصر خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2023، بمشاركة 67 دولة.

كما أكد الدكتور المالك، على أهمية هذه القمة التي تنعقد للتأكيد على ضرورة غرس القيم الأصيلة لتأهيل شباب اليوم لتبني قناعاتهم بثبات وهم يندمجون في التنوع العالمي، وأهمية الشباب كقوة ديموغرافية تمثل 16% من إجمالي سكان العالم، وتجسد مستقبله، مشيرا إلى التحديات التي ينبغي تجاوزها والتصدي لها لبناء مجتمع عالمي مزدهر.