كارول سماحة تعلن موعد عزاء زوجها في لبنان

أعلنت المطربة كارول سماحة، موعد تلقي العزاء في زوجها المنتج وليد مصطفى.

وكتبت كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوف نتقبل التعازي بزوجي الغالي دكتور وليد مصطفى في لبنان يوم الخميس المقبل 9 مايو، من الساعة الثالثة حتى الساعة السابعة مساء في فندق رويال بالضبية".

وتابعت: "أما في مصر فسوف يقام العزاء اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ زايد، أرجو منكم الدعاء له، وذكره بكلمة طيبة كما عرفتموه".

وتوفي السبت الماضي، المنتج وليد مصطفى بعد صراع طويل مع المرض، ومشوار ممتد مع العمل الإعلامي والفني، حيث أسهم في تأسيس إذاعة «إنرجي»، وعددا من القنوات والصحف، وله العديد من المشاريع الفنية الناجحة في مجالات متعددة، خاصة بالمجال الموسيقي.