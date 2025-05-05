الداخلية تضبط عناصر جديدة في عصابة تهريب الحشيش الاصطناعي

ألقت الأجهزة الأمنية على عناصر جديدة من التشكيل العصابي الذي تخصص في جلب الحشيش الاصطناعي من خارج البلاد، وهي القضية المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة.

وذكرت الداخلية أنه استكمالاً لجهود ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية من تحديد وضبط عناصر قائمة على إدخال كميات المخدر من الخارج للبلاد، وبحوزتهم 103 كيلو جرام من مخدر الحشيش الاصطناعي قيمتها 208 مليون جنيه، وسيارة ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وأوضحت الداخلية أن إجمالي قيمة المواد المخدرة المضبوطة في هذه القضية ارتفع إلى مليارًا و491 مليون جنيه تقريبًا.

وسبق أن ألقت الداخلية القبض على عدد من أفراد التشكيل العصابي بعدما أكدت المعلومات والتحريات محاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كـ"معملين" لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وشملت المضبوطات في المرة الأولى 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، والمواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، وكمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية و5 سيارات، من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه.

وفي نهاية أبريل الماضي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أفراد آخرين من التشكيل العصابي، وبحوزتهم مواد مخدرة قيمتا 863 مليون جنيه.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه القضية، وأمرت في وقت سابق بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.