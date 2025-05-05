كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية «كيزاد - شرق بورسعيد» على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، إن مشروع «كيزاد» يُقام على ثلث مساحة المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن العقد عبارة عن حق انتفاع لمدة 50 عامًا، مشيرًا إلى أن «مجموعة موانئ أبو ظبي ستعمل كمطور صناعي على تجهيز البنية التحتية للمنطقة، من أجل استقطاب الاستثمارات في مجالات معينة، والاستفادة من قرب المنطقة الصناعية من ميناء شرق بورسعيد».

وأكد أن الجانب الإماراتي سيدفع كامل التكلفة الخاصة بالبنية الداخلية للمنطقة، قائلًا إن «الرقم المطلوب لترفيق المنطقة يتراوح ما بين مليار إلى 2 مليار دولار».

وأشار إلى أن مصر ستحصل على نسبة 15% من إيراد الشركة الإماراتية، مضيفًا أن «كل الالتزامات التعاقدية الخاصة بالمستثمرين ستكون على عاتق شركة موانئ أبو ظبي، التي ستتولى إقامة المرافق، كما أن الاستثمارات ستستفيد من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة والاتفاقيات الدولية، لتلبية احتياجات السوق المحلي».

وتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات بالمليارات، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا من الجانب الإماراتي ببعض الأرصفة في ميناء شرق بورسعيد، الأمر الذي يحقق نوعًا من التكامل والتناغم والاستفادة بشكل مباشر.

وبسؤاله عما إذا كانت الدولة المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات إضافية، أجاب: «الدولة المصرية ضخت بالفعل استثمارات لتلبية احتياجات المنطقة، وكل المرافق الأساسية جاهزة على الأرض».

وأمس الأحد، وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية لتطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» مع مجموعة موانئ أبوظبي، بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية تشمل تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً في منطقة شرق بورسعيد.