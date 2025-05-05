النواب يطالبون بتحديث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء للبت في الإيجار القديم

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طالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.

وأضاف أباظة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى ٢٠١٧ "هذه الأرقام تغيرت تماما".



وتساءل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن التغيير "زيادة أم نقصان"، فقال أباظة "زيادة".

واعترض رئيس لجنة الاسكان محمد عطية الفيومي مشددا على أنه نقصان، فقال اباظة "ده مفروض يتعرف من خلال إحصائيات".

وطالب أباظة بتحديث الأرقام وقال "لا يمكن القياس عليه ونطلب من وزارة الاسكان توفير بدائل على أرقام غير حقيقية".

ومن جهته تساءل النائب ضياء الدين داود عن طبيعة شاغل الوحدة "المستأجر الأصلي أم جيل أول ممتد إليه؟ هل حصر الجهاز طبيعة المستأجر لأنه؟ يساعد المشرع على الوقوف على حقائق محددة للتعامل مع بعض الحلول".

وشدد على أن "مليون و٦٠٠ الف وحدة ليس حاجة بسيطة" ومازحه الفيومي "اتكلمت براحتك إحمد ربنا على كده".

وأوضح الفيومي أن هذا تعداد ١٠١٧ موضحا أن التعداد يجري ١٠ سنوات نحن نتعامل مع هذا الرقم ممكن يعيطك مؤشر كل سنة تقل قد ايه تقل بنسبة ٣ إلى ٤% كل سنة".

فيما سأل النائب فريدي البياضي عن تصنيف الأسر وقدراتهم "كم أسرة قادرة وغير قادرة؟"، قائلا:"نتعامل مع مشاكل بني ادمين كم واحد منهم قادر وكم واحد غير قادر".

وأمام عدم وجود رقم من الجهاز قال النائب أحمد السجيني "محتاجين نثبت رد الجهاز بصفته جهاز الدولة اختص لان هذا التصنيف الاجتماعي ليس بحوزته".