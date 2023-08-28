التعليم العالي: 70% للثانوية وتقدير جيد للدراسات العليا شرطان للقبول بالمنح الدراسية EGYAID بالجامعات المصرية

كشف الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي، عن آليات ترشيح وتنفيذ برنامج المنح الدراسية EGYAID المقدمة من مصر، والشروط الخاصة بالتقدم للمنح، ومنها: أن يكون الطالب المتقدم للمنحة متفوق أكاديميًا، ومستوفى شرط الحد الأدنى 70% ثانوية عامة للمرحلة الجامعية – تقدير جيد لمرحلتى الدراسات العليا.

وأشار صالح خلال فاعليات إطلاق مبادرة السياحة التعليمية، أن آخر موعد للتقديم على المنح هو 15 سبتمبر القادم، فضلاً عن تخصيص نسب من المنح المقدمة للترشيح على كليات الطب، الهندسة، الحاسبات والمعلومات.

ولفت رئيس قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي، إلى إعفاء طلاب المنح من الدول الإفريقية الأنجلوفونية، الفرانكوفونية من رسوم الدراسة بأقسام اللغات فيما عدا البرامج الجديدة، موضحًا أن منح أوائل الخريجين من الطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية من غير الحاصلين على منح سابقة تخفيض 50% من قيمة المصروفات الدراسية للدراسات العليا، فضلاً عن منح الخريجين من الطلاب الوافدين (من غير الأوائل) بالمرحلة الجامعية تخفيض 25% من قيمة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا.