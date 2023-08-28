السعودية: سقوط طائرة مقاتلة خلال مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية، مؤكدة نجاة طاقمها.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات، "سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع /تورنيدو/ أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران"، مؤكدا نجاة طاقمها بعد استخدامه كرسي النجاة.

وأشار إلى أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، مضيفا أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في يوليو الماضي عن سقوط طائرة مقاتلة بمحافظة /خميس مشيط/، ومصرع طاقمها.