الدبيبة يزور سفارة السلطة الفلسطينية في ‎طرابلس ويؤكد إقالة المنقوش

أجرى رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، زيارة إلى سفارة السلطة الفلسطينية في ‎طرابلس، رفقة وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية وليد اللافي.

وبحسب ما نشرته صحيفة «المرصد» الليبية، مساء الاثنين، استهدفت الزيارة التأكيد على إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها، واعتبار الفلسطينيين في ‎ليبيا كالمواطنين ومعاملتهم معاملة الليبيين.







صور | الدبيبة يزور سفارة السلطة الفلسطينية في #طرابلس رفقة وليد اللافي لتأكيد دعمهم مؤكدين إقالة المنقوش من منصبها واعتبار الفلسطينيين في #ليبيا كالمواطنين و معاملتهم معاملة الليبيين . #المرصد ( السفارة ) pic.twitter.com/zqXCnVTFsb — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 28, 2023

وكشف اثنان من كبار المسئولين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.

وقال أحد المسئولين، لوكالة «أسوشييتد برس» إن «الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما، وإن مكتبه رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش».

كما ذكر المسئول الثاني أن «الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت المنقوش، الدبيبة على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس»، موضحا أن «الاجتماع جاء تتويجا لجهود توسطت فيها الولايات المتحدة لدفع ليبيا الى الانضمام إلى سلسلة من الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل»، على حد قوله.

وأضاف المسئولان أن تطبيع العلاقات بين طرابلس وتل أبيب جرت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، الذي زار العاصمة الليبية في يناير الماضي»، مشيرين إلى أن الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقا بشأن رد الفعل الشعبي، حسب الوكالة.

وأثار إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي لقاءه بنظيرته الليبية في روما، حالة من الجدل داخل ليبيا وإسرائيل، وتسبب في وقف نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

فيما نقلت وكالة «رويترز»، عن مسؤول حكومي لم تسمه، القول إن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، أقال وزيرة الخارجية على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين».