الإنقاذ النهري تنتشل جثة عامل غرق في مياه النيل بالوراق

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من انتشال جثة عامل غرق في مياه نهر النيل بمنطقة الوراق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة عامل، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أنه توفي نتيجة غرقه لعدم إجادته السباحة، أثناء استحمامه، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.