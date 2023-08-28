مكارثي: معلومات الجمهوريين تسمح ببدء تحقيق لعزل بايدن بسبب انخراطه في ثقافة الفساد

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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المعلومات التي جمعها الجمهوريون تسمح ببدء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مكارثي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز:" "بناء على المعلومات التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فإن إجراءات المساءلة ستكون خطوة طبيعية".

وأشار إلى أن عائلة الرئيس الأمريكي منخرطة في "ثقافة الفساد"، مؤكدا أن "الشعب الأمريكي يستحق الإجابات".

ودعت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، إلى سرعة بدء تحقيق من جانب الكونغرس لعزل الرئيس جو بايدن، بعد تصريحات المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، بشأن الفساد.

واتهم شوكين، يوم الجمعة، الرئيس بايدن بالتورط في الفساد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قائلا إنه "فقد منصبه لأن إقالته كانت مدفوعة الأجر وحدثت تحت ضغط من واشنطن".

وأدلى المدعي العام السابق بتصريح مفاده أن الرئيس الأمريكي الحالي "دفع مليار دولار مقابل إقالته".

وقال شوكين: "لا أريد أن أتعامل مع وقائع غير مثبتة، لكنني شخصيا على قناعة بأنه تم دفع رشوة لهم".

ويعد المدعي العام الأوكراني السابق، شخصية محورية في الجدل الدائر حول استخدام بايدن المزعوم للنفوذ السياسي كنائب لرئيس الولايات المتحدة أوباما لصالح أعمال نجله هانتر بايدن.