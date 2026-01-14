رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: أولويتنا تأمين مأوى ومعيشة كريمة للفلسطينيين

قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، اليوم الأربعاء، إن أولوية اللجنة تأمين المسكن وظروف المعيشة الكريمين للفلسطينيين في القطاع، بالتوازي مع بدء تأهيل البنية التحتية ثم إعادة الإعمار.

جاء ذلك في حديث إذاعي مع راديو "بسمة" الفلسطيني، الذي يبث من مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف شعث، أن بداية العمل "ستكون بالبنية التحتية بعد تأمين الإنسان الغزي في مأوى مناسب ومعاش مناسب وغذاء وماء وخدمات صحية، وفي أماكن تحفظ كرامته".

وأشار إلى أن التوجه هو "توفير مبان مسبقة الصنع ومزودة بالخدمات الصحية وتسكين الغزيين - مرحليا - في مراكز إيواء محددة على خرائط وفق دراسات ومساحات معروفة".

وتابع أن "الإيواء المبكر يتزامن مع إزالة الركام بإعادة تدويره في مدة لا تتجاوز 3 سنوات سواء بنقله إلى البحر أو إعادة استخدامه بواسطة كسارات في البناء والبنية التحتية".

ولفت شعث إلى أن "خطة إعادة الإعمار وضعها البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، ووزارة الأشغال وتتكون من 3 مراحل".

وأوضح أن "المرحلة الأولى هي إغاثة طارئة ومدتها ستة أشهر، والثانية التعافي وتتخللها إعادة تأهيل آبار المياه وبناء وصيانة محطات التحلية، وتستغرق بين عامين وعامين ونصف، والثالثة إعادة البناء والتنمية بكل متزامن".

وذكر أن تشكيل اللجنة "تم بقرار من مجلس الأمن وتم اختيار أعضائها بتوافق عربي وفلسطيني، وستعمل بتكامل مع السلطة الفلسطينية في إعادة البناء".

وأكمل أن صلاحيات اللجنة "تبدأ بنحو 50% من القطاع وهي خارج الخط الأصفر (المناطق التي لا تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي)، وتتسع مع اتساع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار إلى شرق حدود القطاع".

وأفاد شعث بأن تمويل اللجنة "عربي ودولي موجود في صندوق خاص لإعادة الإعمار في البنك الدولي وتحت إشرافه".

وقال إن المجموعات المسلحة في قطاع غزة "خارج حدود صلاحيات اللجنة، وضمن مسؤوليات قوة الاستقرار الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة".

وشدد على أنه "لا علاقة للجنة بالشأن السياسي أو العسكري بما في ذلك إمكانية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والتي هي من اختصاص مجلس السلام".

وعن إمكانية وجود نوع من اتصال مع إسرائيل مستقبلا أجاب شعث: "أينما تكون حاجة المواطن سيتم التواصل ومع كافة الجهات".

يذكر أن شعث، شغل عدة مناصب بينها نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق، مستندًا إلى خبرة طويلة في التخطيط والتنمية والبنية التحتية والعمل الحكومي.