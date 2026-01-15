الجهاد الإسلامي: نثمن جهود مصر والوسطاء في دعم القضية الفلسطينية

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إنّ المسائل المشتركة بين الفصائل الفلسطينية كثيرة، حيث جرت مناقشة جهود الوسطاء -وبخاصة مصر- في اجتماعات القاهرة من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مثمنا جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة إلى لجنة التكنوقراط فقد جرى التوصل إلى اتفاق بخصوصها من خلال جهود مصر ووسطاء، ونتمنى التوفيق أن تكون هذه اللجنة مدخلا للمرحلة الثانية".

وتابع: "عنوان المرحلة الثانية هو الإغاثة والإعمار والانسحاب من قطاع غزة، وهذه المسائل كبيرة وتحتاج إلى جهود واسعة".

وأكد: "تعودنا ألا تلتزم إسرائيل بتعهداتها في المرحلة الأولى، وهناك حاجة إلى جهود أكبر في المرحلة الثانية لإلزام الجانب الإسرائيلي وقف هذا الدمار".

وفي وقت سابق من اليوم، رحب الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، فى خطوة تعد تطورًا هامًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب الوسطاء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.