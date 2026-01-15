روسيا تدين بشدة استهداف أوكرانيا لناقلات نفط في البحر الأسود

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن استهداف أوكرانيا لناقلات النفط في البحر الأسود يعد عملا "إرهابيا"، معربة عن إدانة موسكو بشدة للهجوم.

جاء ذلك في بيان أصدرته زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على خلفية هجوم بطائرات مسيّرة ضد ناقلات نفط في البحر الأسود.

وأكدت زاخاروفا، أن أوكرانيا هي التي نفذت الهجوم، متابعة: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنّه نظام كييف على سفن تجارية تلتزم بقواعد القانون الدولي".

وأضافت: "نرى هذا الهجوم الهمجي بوصفه دليلا على عدم اكتراث كييف باستقرار الطاقة العالمي، وعدم احترامها لمصالح كازاخستان"، لافتة إلى أن روسيا تدعم موقف كازاخستان الداعي إلى اتخاذ خطوات مشتركة لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.

فيما أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية، الثلاثاء، أن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم بطائرات مسيّرة في البحر الأسود.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" (استأجرتها كازخستان) في البحر الأسود، باستخدام طائرات مسيّرة، تم من قبل أوكرانيا.

ولم يصدر تعليق من الجانب الأوكراني حول الهجوم، فيما شهد البحر الأسود في الآونة الأخيرة هجمات متكررة ضد سفن تجارية مدنية، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن استهدافها.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت منذ 24 فبراير 2022، وذلك بهدف تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.