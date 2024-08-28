معهد اقتصادي بارز: الشركات بألمانيا تدرس شطب وظائف بسبب تعثر الاقتصاد

قال معهد اقتصادي ألماني بارز، اليوم الأربعاء، إن الشركات في ألمانيا تدرس شطب وظائف، في ظل استمرار تعثر الاقتصاد الرائد بأوروبا.

وانخفض مؤشر التوظيف التابع لمعهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية ومقره ميونخ، في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، حيث وصل إلى 8ر94 نقطة مقابل 3ر95 نقطة في يوليو.

وقال كلاوس فولرابه رئيس المجموعة التى أعدت الدراسة إن ضعف النمو الاقتصادي ينعكس أيضا على أرقام التوظيف الضعيفة، موضحا أن "تراجع الطلبات يدفع الشركات إلى وضع القيود على التوظيف".

ويعتبر مؤشر "إيفو" مؤشرا مبكرا مهما بالنسبة لسوق العمل في ألمانيا.

جدير بالذكر أن المعهد يقوم بتوجيه السؤال لنحو 9500 شركة شهريا، بشأن ما إذا كان من المرجح أن يزيد عدد موظفيها أو ينخفض ​​أو يظل كما هو تقريبا على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.