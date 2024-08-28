خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، استبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرة أخرى بشكل قاطع عودة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال ستارمر في برلين اليوم الأربعاء إن بريطانيا تسعى، بعد سنوات من حكم المحافظين، إلى إنشاء بداية جديدة في العلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، قال ستارمر إن "هذا لا يعني التراجع عن بريكست (المصطلح الشائع للتعبير عن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي) أو الانضمام مجددًا إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو السوق الداخلية".

كما استبعد ستارمر أيضًا برنامج التنقل الشبابي (Youth Mobility Scheme)، الذي تسعى ألمانيا إلى تعميمه على كل الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا. وقال: "ليس لدينا خطط لإطلاق برنامج للتنقل الشبابي، ولكن لدينا خطط لتعزيز العلاقات".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن موقفه لم يتغير في شيء منذ انتخابه في بداية يوليو، وذلك ردا على ادعاءات المعارضة من المحافظين بأنه يسعى لإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي.

وبدوره، أكد المستشار الألماني شولتس أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي جيدة مشيرا إلى أن الشعب في المملكة المتحدة اتخذ قرارًا تاريخيًا في عام 2016، وقال إن الصداقة الوثيقة ستظل قائمة بين الجانبين، وإن هناك رغبة في مواصلة تعزيز جميع جوانب هذه العلاقات.