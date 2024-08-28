ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد إعلان النرويج عن أعمال صيانة إضافية في منشآت الغاز لديها، مما أدى إلى خفض إمدادات الغاز النرويجي إلى السوق الأوروبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية ارتفع اليوم بنسبة 7ر2% وهو أكبر ارتفاع له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفعت الأسعار بعد إعلان شركة جازكو أيه.إس لتشغيل شبكة خطوط الغاز الطبيعي في النرويج عن أعمال صيانة جديدة "مع الغموض المحيط بالتأثيرات وتوقيت ومدة عمليات الصيانة". وتعتبر النرويج أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا.

وعدلت جازكو جدول أعمال الصيانة لتشمل خفض الضخ من منشآتي نيهامنا وكولسنيس خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في أستراليا إن ارتفاع أسعار الغاز تسليم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بالتزامن مع الارتفاع التقليدي للطلب يشير إلى أن السوق مازالت متوازنة في نهاية المطاف.

وقال ميج أونيل الرئيس التنفيذي لشركة وودسايد إنيرجي جروب ليمتد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "ما نراه في المنحني المستقبلي وبخاصة في آسيا هو في الواقع ارتفاع طفيف للأسعار مقارنة بمستوى التسعير المعتاد ... السوق تشعر بالقلق من شتاء بارد وما يعنيه هذا، والعملاء يحاولون الاستعداد له".

وذكرت وكالة بلومبرج أنه في حين تراجعت أسعار الغاز بشدة مقارنة بمستوياتها القياسية التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لإوكرانيا في فبراير 2022، مازالت السوق تتعامل بشك مع التقلبات نظرا لعدم دخول مشروعات غاز جديدة مرحلة الإنتاج. وتحولت أوروبا نحو الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد الفجوة الناجمة عن الانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الروسي التي تصل أوروبا عبر خطوط الأنابيب، وهو ما يزيد حدة التنافس مع آسيا على المعروض من الغاز المسال في السوق العالمية.

وفي أمستردام ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسي اليوم إلى 69ر38 ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.