الجامعة العربية: إسرائيل تحاول استنساخ عملياتها بغزة في الضفة

قال المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية أثارت قلقا كبيرا لدى الجامعة العربية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر انعكس في البيان الذي صدر اليوم، فما يحدث يشبه محاولة استنساخ الوضع الذي قامت به قوات الاحتلال في قطاع غزة، ونقله للضفة الغربية من حصار للمستشفيات وعمليات قتل وعملية عسكرية موسعة وإغلاق وحصار للمدن.

وتابع: «الهدف يتجاوز ما تتحدث به قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تستهدف جيوب للمقاومة هنا أو هناك، ونرى أن هذه العملية نقلة نوعية ومحاولة فتح جبهة جديدة للصراع، ما يثبت أن الشهور الماضية التي ادعت فيها إسرائيل أنها ترد على عملية السابع من أكتوبر حديث فارغ».

واستكمل: «نشاهد اليوم أن العملية تجرى في الضفة الغربية، والهدف الحقيقي هو إخضاع الفلسطينيين وتنفيذ مخطط إسرائيلي بإخلاء مناطق بعينها، واستمعنا إلى كلمة الإخلاء تذكر اليوم على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي، ونحن أمام وضع جديد، وهو ما ظهر في بيان الأمين العام، ووصلنا للحظة الحقيقة».

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الأربعاء، الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم وطوباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

واعتبرت أن الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية، بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية.

وطالبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.

وحذرت مصر، من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية، وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى الإصرار الإسرائيلي على التصعيد وغياب الإرادة السياسية للتهدئة.