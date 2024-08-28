محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوفير الرعاية الطبية لطفل من ذوي الهمم يعاني من أمراض بالكلى وبحاجة لإجراء عملية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي بالمواطنين، والذي تنظمه الإدارة العامة لخدمة المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم في الخدمات والمرافق، وذلك بحضور التنفيذيين المعنيين: وكلاء وزارات، مديري المديريات الخدمية، ورؤساء قطاعات، ومديري عموم، وذلك لسرعة بحث الحلول وتنفيذها، أو التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة في حالة المشكلات التي تستلزم ذلك ويكون حلها مركزيًا.

بدأ اللقاء ببحث شكوى تقدمت بها إحدى السيدات، تلتمس تدخل المحافظ لتسهيل إجراء عملية جراحية لابنها من ذوي الإعاقة البصرية، وهو تلميذ بالمرحلة الابتدائية من قرية سدس، يعاني من تضخم بالكليتين ومثانة عصبية، وبحاجة سريعة لإجراء العملية منعًا للجوء إلى الغسيل الكلوي "بحسب ما ورد بالطلب".

كلف المحافظ مدير فرع التأمين الصحي بمتابعة حالة الطفل وصرف الأدوية المُقررة بانتظام، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية المطلوبة لحالة الطفل الصحية، بجانب تكليف مدير عام المتابعة بالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين وفرع هيئة التأمين الصحي للتنسيق مع "مركز غُنيم بجامعة المنصورة" لأمراض الكلى والمسالك البولية في هذا الشأن.

ناقش المحافظ مع مسؤولي الكهرباء والوحدة المحلية ببني سويف مطلب أحد المواطنين بعزبة عرب مطير تجمع الشيخ محمد أبومبارك التابع لقرية بياض العرب، لتوصيل أعمدة إنارة لأحد الشوارع بالمنطقة، حيث أفاد المسؤولون أن المنازل لم تستكمل إجراءات التقنين رغم موافقة لجنة البت على الطلبات الخاصة بهم، وذلك يعتبر إجراءً ضروريًا لتوصيل كافة المرافق للمنطقة، بجانب ضرورة قيام المواطن بتركيب العدادات حتى يتسنى توصيل الأعمدة بالشكل الإجرائي السليم.

استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين من بعض أهالي قرية أبوسليم، مركز بني سويف، يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المساكن المجاورة للقرية (وحدات إسكان اجتماعي)، حيث أكدت رئيس شركة مياه الشرب أنه جارٍ تصميم شبكات الانحدار للمنطقة المذكورة، وأنه مع بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيتم توصيل الخدمة وحل المشكلة بشكل نهائي.

كما استمع المحافظ لإحدى المواطنات من مدينة ناصر، والتي تتضرر من ضعف وانقطاع المياه عن مسكنها بشارع الشهداء بالمدينة، وبشأن الشكوى أكدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن مسكن المواطنة يوجد بمنطقة علوية بالمدينة والتي تشهد في فصل الصيف ضعفًا للمياه، ويتم تنفيذ حلول مؤقتة في حدود الحلول الفنية المتاحة، مؤكدة أن المشكلة سيتم حلها مع إنهاء توسعات محطة مياه أشمنت نهاية أكتوبر المقبل، وضخ المياه بكميات أكبر في نهاية ديسمبر القادم.

وشهد اللقاء صرف مساعدة مالية لحالتين إنسانيتين من الفئات الأولى بالرعاية، حيث كلف المحافظ مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة وبحث تلك الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم الممكنة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.