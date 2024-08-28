الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشال جثامين 9 شهداء جراء اقتحامات الاحتلال لمحافظات الضفة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرقها انتشلت حتى الآن جثامين 9 شهداء و13 مصابًا، جراء اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات شمال الضفة؛ طوباس، وجنين، وطولكرم.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، أن الفرق نقلت 4 شهداء و8 جرحى من مخيم الفارعة للاجئين في طوباس، و5 شهداء وجريحين في محافظة جنين، و3 جرحى في محافظة طولكرم.

🚨 Cumulative Update:

So far, the Palestine Red Crescent Society’s teams have transported the bodies of 9 individuals and 13 injured persons due to the Israeli occupation’s incursions into the #Tubas, #Jenin, and #Tulkarm governorates. #WestBank — PRCS (@PalestineRCS) August 28, 2024

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة فلسطينيين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وباستشهاد المواطنين التسعة في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 660 شهيدا.