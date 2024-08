الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشال جثامين 9 شهداء جراء اقتحامات الاحتلال لمحافظات الضفة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرقها انتشلت حتى الآن جثامين 9 شهداء و13 مصابًا، جراء اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات شمال الضفة؛ طوباس، وجنين، وطولكرم.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، أن الفرق نقلت 4 شهداء و8 جرحى من مخيم الفارعة للاجئين في طوباس، و5 شهداء وجريحين في محافظة جنين، و3 جرحى في محافظة طولكرم.

🚨 Cumulative Update:

So far, the Palestine Red Crescent Society’s teams have transported the bodies of 9 individuals and 13 injured persons due to the Israeli occupation’s incursions into the #Tubas, #Jenin, and #Tulkarm governorates. #WestBank