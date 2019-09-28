استقرار معدلات البطالة في المجر الشهر الماضي

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ذكر مكتب الإحصاء المركزي في المجر، اليوم الجمعة، أن معدلات البطالة في البلاد ظلت مستقرة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية أغسطس الماضي.

وبلغ معدل البطالة خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس 4ر3%، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو.

وجاءت هذه النسبة متفقة مع توقعات المحللين الاقتصاديين.

وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 157 ألف شخص في أغسطس مقابل 158 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو.

ووصلت نسبة البطالة بين الشباب، في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما إلى 3ر10 بالمئة في أغسطس.