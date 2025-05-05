أبو الغيط: حريصون على دعم جمهورية القُمر في كل المجالات السياسية والاقتصادية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى في إطار زيارة رسمية إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس لمقر الجامعة العربية مهنئاً إياه بفوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، ومتمنياً له دوام التقدم والإستقرار والإزدهار لجزر القُمر وشعبها.

وأضاف المتحدث أن الرئيس القُمري أشاد بدور الجامعة العربية التاريخي في دعم دولها الأعضاء وقضاياها وحماية مصالحها، وقدم شرحاً مستفيضاً حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية التي تعمل عليها الحكومة القُمرية في إطار رؤية الرئيس غزالي في تحقيق أهداف النهضة والتنمية بحلول عام 2030، كما تطرق الطرفان إلى أبرز التطورات على الساحة الدولية والإقليمية.

وأوضح المتحدث أن الرئيس غزالي تناول موضوع تولي بلاده رئاسة منظمة دول المحيط الهندي، وتطلعها إلى تلقيها دعماً عربياً لاستضافة فعاليات الألعاب الأوليمبية للمنظمة خلال عام 2027، حيث هنّأ أبو الغيط الرئيس على هذا الاستحقاق الرياضي الهام الذي يؤكد أن جمهورية القُمر تسير بخطى واثقة في المجال الرياضي، مؤكداً في ذات السياق على دعم الجامعة العربية للقُمر لانجاح هذا الاستحقاق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام أكد للرئيس غزالي على حرص الجامعة العربية المستمر على دعم جمهورية القُمر في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإنسانية والتعليمية والتنموية في إطار قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة ومستوى وزراء الخارجية.