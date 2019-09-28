قبرص تلجأ لمجلس الأمن الدولي بشأن فاروشا



أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بسبب تحركات تركيا بشأن مدينة فاروشا.

وقال أناستاسيادس، وفقا لما نقلته صحيفة "سيبرس ميل" القبرصية اليوم السبت: "لقد أتيحت لي الفرصة لاطلاعهم بإسهاب على المشكلة القبرصية واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات التي تواجه فاروشا وقرارنا باللجوء إلى مجلس الأمن حتى يعيد تأكيد موقفه من القرارين 550 و789".

يُشار إلى أن فاروشا هي الجزء المسوّر من بلدة فاماجوستا التي احتلتها تركيا وغالبا ما توصف بأنها مدينة أشباح.

وقال الجانب التركي مؤخرًا إنه يعتزم فتح المنطقة التي ظلت منطقة عسكرية محظورة منذ أغسطس 1974 عندما فر سكانها الأصليين وهم القبارصة اليونانيين من الجيش التركي.

يعتبر قرارا مجلس الأمن الدولي 550 و789 أن أية محاولات لتسوية المسائل الخاصة بأي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الأصليين غير مقبولة، ويدعوان إلى نقل هذه المنطقة إلى إدارة الأمم المتحدة.