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الصين للأمم المتحدة: نزاعات التجارة قد تفضي لركود عالمي

الأمم المتحدة (رويترز)
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 5:22 ص | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 5:22 ص

قال وزير الخارجية الصيني يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع بالعالم إلى الركود وإن بكين ملتزمة بحلها ”بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية“.

وقال الوزير وانغ يي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة ”بناء الجدران لن يحل التحديات العالمية، ولوم الآخرين على مشاكلك الخاصة لن ينجح. دروس الكساد العظيم ينبغي ألا تُنسى.“

وأضاف وانغ، في انتقاد واضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ حرب التجارة مع الصين قبل نحو 15 شهرا، ”الرسوم الجمركية وإثارة النزاعات التجارية، التي تؤدي إلى اختلال سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، تقوض نظام التجارة متعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري العالمي.

وفي جولات متتالية، تراشقت الولايات المتحدة والصين بفرض الرسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات على نحو أدى إلى اضطراب أسواق المال وتهديد النمو العالمي.

ومن المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات رفيعة المستوى بين الجانبين في واشنطن خلال النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول.


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