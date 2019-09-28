مستعجل الإسكندرية تؤجل دعوى اتهام «أردوغان» بدعم الإرهاب لـ16 نوفمبر

لإعلانه بالطريق الدبلوماسي في تركيا:

قررت، الدائرة الأولى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية رقم 788 لسنة 2019، والتي تتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعم الإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، لجلسة 16نوفمبر المقبل؛ لإعلانه بشخصه بالطريق الدبلوماسي المصري في تركيا.

واعتبرت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، أن «أردوغان» يُعد من القيادات الأولى للتنظيم الدولي للإخوان ويحتل مرتبة متقدمة فيه، والمسئول عن العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر وتستهدف المواطنين لإيوائه قيادات الإخوان في تركيا بأوامر شخصية منه ودعمهم لوجيستيا وماديا للتآمر والتخطيط على ارتكاب العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر.

كما اعتبرت الدعوى أن جهاز المخابرات التركي وبأوامر من «أردوغان» يدعم القيادات الاخوانيه لارتكاب تلك العمليات، مضيفًا أنه جعل من تركيا ملاذا آمنًا للإرهابيين، فضلًا عن جعل الأراضي التركية نقطة انطلاقة لكافة العمليات التي تستهدف مصر وتهدد أمنها القومي.

وأشارت الدعوى أن «أردوغان» يدعم القنوات الاخوانيه المساندة للإرهاب والتي تبث من تركيا وتحرض على إسقاط الدولة المصرية، ونشر الفوضى والاضطرابات والفتنة والإضرار مصالح للبلاد، وبذلك يعد الداعم الأول للإخوان وقنواتهم، مما يؤكد دعمه للإرهاب الموجه ضد مصر، ومحاولاته لتشويه صورتها في المحافل الدولية وتدخله المرفوض في الشأن الداخلي وتحريضه على مصر.

وطالب المحامي في ختام دعواه، بضرورة إصدار حكم مستعجل يقضي باعتبار رئيس تركيا «أردوغان» داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية مؤسساتها ومواطنيها، واعتباره مسئولًا عن العمليات الإرهابية التي تقودها جماعة الإخوان والمدعومة منه شخصيًا والتي خَلفت شهداء ومصابين.