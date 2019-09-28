الأهلي في مهمة «سهلة نظريا» أمام كانو للتأهل لدور المجموعات

فايلر يجري تغييرات على التشكيل .. والضيوف يبحثون عن المفاجاة

يخوض فريق الأهلي مواجهة " سهلة نظريا " بمشواره الأفريقي أمام نظيره كانو سبورت الغيني في تمام التاسعة مساء اليوم السبت في إطار مباراة اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي فاز على كانو سبورت في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.

ومن المقرر أن يحضر المباراة 5 آلاف مشجع لدعم الفريق خلال، بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا والإثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

يدخل الأهلي ، المباراة من أجل حسم التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية التي أخفق المارد الأحمر في تحقيقها منذ 6 سنوات، وكان أخر ألقابه علي حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ويحتاج الأهلي للتعادل باي نتيجة او الخسارة بفارق هدف، عكس الفريق المنافس الذي ليس لديه امل سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف لخطف بطاقة الصعود من مصر، او الفوز بفارق هدفين واللجوء لركلات الترجيح.

واستطاع الاهلي أن يتخطى دور الـ64 بسهولة ، بعد انتصاره ببرج العرب على فريق أطلع بره السوداني برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، قبل أن يُمطر شباك الفريق السوداني بـ9 أهداف في مباراة الإياب .

وتوجه الفريق إلى الإسكندرية أمس الجمعة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة كما خاض اللاعبون مرانا قويا استعدادًا للقاء، قام خلالها اللاعبين بتدريبات بدنية شاقة، حيث قاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق التدريبات البدنية الشاقة للاعبي الفريق، والتي يسعى من خلالها لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

وحرص السويسري رينيه فايلر على عقد جلسة خاصة مع وليد أزارو مهاجم الفريق بنهاية مران الفريق تحدث خلالها المدرب مع أزارو حول المباراة المقبلة، ومدى جاهزيته بعدما عاد للمشاركة من جديد للتدريبات الجماعية.

وضمت قائمة الفريق التي دخلت المعسكر 21 لاعبا جائت كالتالي :في حراس المرمى : شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعه، محمود وحيد، أيمن أشرف، خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، واليو ديانج، خط الهجوم : صلاح محسن ووليد ازارو.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة فايلر بعض التغييرات، نظرا لسهولة المهمة، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين في المشاركة ، محمد الشناوي في حراسة المرمي وايمن اشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد ، حمدي فتحي بجانب عمرو السولية، وأمامهم الثلاثي محمد مجدي افشة و حسين الشحات، رمضان صبحي، وصلاح محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد رينيه فايلر خاض ثلاث مباريات بواقع مباراة في البطولة الأفريقية بجانب لقاء السوبر المصري أمام الزمالك ومباراة سموحة في افتتاحية الفريق الأحمر ببطولة الدوري بنسختها الجديدة (2019 - 2020) حقق خلالها الفوز في الثلاث مباريات ساعيًا لتحقيق الفوز الرابع أمام كانو سبورت.