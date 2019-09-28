رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يجتمع لمناقشة المتابعة الجادة والدورية للمعاهد

بحث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الدكتور خليفة محمد إبراهيم مع مديري المراحل التعليمية والإدارات وموجهي العموم بديوان عام المنطقة، التعليمات الخاصة بسَير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.

وتناول الاجتماع عدة محاور تضمنت المتابعة الجادة والدورية للمعاهد الأزهرية من جانب مديري الإدارات التعليمية والمراحل وموجهي العموم من حيث توفير مقومات العملية التعليمية، وتوجيه المعلم إلى الالتزام في شرحه وتحضيره الدروس، وفقا للمناهج المقررة للعام الدراسي 2019 /2020 م.

كما تناول الاجتماع الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ووضع القوائم والجداول داخل الفصول وتعريف شيوخ المعاهد بمهام عملهم؛ كي يتمكنوا من القيام بدورهم داخل المعاهد بكفاءة وحرفية عالية ومناقشة تقارير زيارات المعاهد حتى لا يتراجع أداء الموجهين وللتعرف على نقاط القوة والضعف بمختلف المعاهد وتسليم كافة الكتب الواردة للطلاب بجميع المراحل، والتأكيد على إزالة كافة الرواكد داخل أفنية وطرقات المعاهد.