الشرطة الألمانية: العثور على1091 قطعة سلاح لدى يمينيين في 2018

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ارتفع عدد الأسلحة التي عثرت عليها الشرطة الألمانية العام الماضي في إطار تحقيقات في جرائم ذات دوافع يمينية إلى 1091 قطعة سلاح.

وأوضح رد من وزارة الداخلية على استجواب من كتلة اليسار أن هذا العدد مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بعدد الأسلحة التي تم العثور عليها في 2017 (676 سلاحا).

وحصلت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) على نسخة من الإحصائية التي تتضمن هذه الأعداد.

وبحسب وزارة الداخلية، تنوعت هذه الأسلحة بين مسدسات وبنادق وأسلحة حربية وألعاب نارية وأسلحة بيضاء.

وأضافت الوزارة أن علاقة هذه الأسلحة تأكدت بـ563 جريمة، بينها 235 جريمة عنف.

وفي العام الماضي كان عدد الأسلحة المضبوطة (676 سلاحا) مكافئا لعدد الجرائم المرتبطة بها.

وقال ماتياس كفنت، خبير اليمين المتطرف لدى معهد الديمقراطية والمجتمع المدني (آي دي زد) إن هذه الزيادة " مفزعة وتنذر بالخطر"، مشيرا إلى " كثافة التسلح في مشهد اليمين المتطرف"، الذي يعد لهجمات مسلحة على أقليات وخصوم سياسيين وممثلي الدولة.

وقال كفنت: "هدفهم ترهيب المجتمع وطرد مجموعات بشرية، وترغب بعض قطاعات هذا المشهد في إشعال حرب أهلية".