موسكو: مينسك بإمكانها تصدير منتجاتها النفطية عبر الموانئ الروسية

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بيلاروسيا بإمكانها تصدير منتجات نفطية ما بين 4 و6 ملايين طن عبر الموانئ الروسية، مشيرا إلى أن المفاوضات بهذا الشأن مستمرة مع مينسك.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الوزير الروسي رفع من تقديراته حتى 6 ملايين طن لكميات المنتجات النفطية التي يمكن لبيلاروسيا أن تصدرها عبر الموانئ الروسية عوضا عن موانئ ليتوانيا.

يذكر أن وزير الطاقة الروسي قد توقع في بداية سبتمبر الجاري أن تقوم بيلاروسيا بتصدير نحو 3-4 ملايين طن من المنتجات النفطية عبر الموانيء الروسية، وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن موسكو ومينسك قد بدأتا مفاوضات بشأن تصدير المنتجات النفطية البيلاروسية عبر الموانيء الروسية بدلا من موانئ ليتوانيا.