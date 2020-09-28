موجة من الطقس السئ تضرب إيطاليا

تتعرض إيطاليا لموجة عاتية من الطقس السيئ منذ عدة أيام، حيث تجتاح البلاد وخصوصاً في وسط الجنوب رياح وأمطار غزيرة وأعاصير وثلوج على التلال.



وفي فينيسيا، يكون المد مرتفعًا حيث يمكن أن تصل القمم القصوى إلى 105 سم مساء غد.



ويسود الخوف في سارنو، حيث تحدث مواقف معقدة مفاجئة، فيما جرى تفعيل آلة الإنقاذ وسيتم قريباً إخلاء بعض مناطق المدينة. وبينما فتحت المدارس في نابولي، ستظل مغلقة في بارو نيسي و باكولي .



من جانبها، أعلنت إدارة الحماية المدنية أنه اعتبارًا من مساء اليوم ستهطل الأمطار على نطاق واسع مصحوبة ببرد وبرق وهبوب رياح قوية في إميليا رومانيا وفينيتو. ومن المتوقع أن تهب رياح عاصفة على أبروتسو وموليزي وفريولي فينيتسيا جوليا وفينيتو وإميليا رومانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



يأتي هذا فيما لا تزال الأمطار متوقعة في سردينيا وجنوب لاتسيو وكامبانيا وبازيليكاتا وكالابريا.



وتم العثور على جثة متنزه يبلغ من العمر 67 عامًا في بيازاتور حتى لو كانت الأسباب الدقيقة للوفاة سواء السقوط أو المرض لا تزال غير معروفة.



كما توفي متنزه آخر بعد الانزلاق في صخرة لمسافة 200 متر على طول مسار التلال الذي ينحدر من مونتي كافالو إلى فورسيلا ديلا فال دي سوجيت على الحدود بين فينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا.



وفي وادي بريمبانا، توفي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من سان جيوفاني بيانكو عندما سقط على منحدر لمسافة 400 متر تقريبًا. وتم نقل اثنين من متسلقي الجبال إلى المستشفى في حالة خطيرة في مستشفى بولزانو، بعد أن اجتاحهما انهيار جليدي في نهر جران زيبرو.